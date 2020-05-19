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Следствие установило организатора убийства Окуевой и объявило подозрение

Новости » Происшествия     19.05.2020 - 12:18
Следствие установило организатора убийства Окуевой и объявило подозрение
Фото: Амина Окуева (facebook.com/Amina Okueva)

Подозреваемого объявят в международный розыск

Прокуратура Киевской области сообщила подозрение в организации убийства добровольца Амины Окуевой гражданину Российской Федерации. В ближайшее время его объявят в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что подозрение объявлено предполагаемому организатору нападения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в Глевахе Киевской области в октябре 2017 года. По данным следствия, организатором является 44-летний уроженец Чечни, который подыскивал исполнителей преступления и обеспечил их автомобилем.

"Заказчику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также следствие подготовило ходатайство о его доставке в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время будет решен вопрос об объявлении гражданина России в международный розыск.

Напомним, ранее украинский суд продлил меру пресечения Игорю Редькину, который, по версии следствия, является одним из исполнителей убийства Окуевой. Также под стражей находится член его группы Александр Кравченко.

Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда нападавшие расстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи автомобиль, в котором она находилась вместе с Осмаевым.

Отметим, в феврале 2020 года организатора убийства лишили украинского гражданства. Он получил украинский паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года управлением ГМС Украины в Луганской области. Данный населенный пункт менее чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР".

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины подозрениепреступленияАмина Окуева
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