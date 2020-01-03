Следователи ГБР не хотят появляться в суде и давать показания, - адвокат Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований, которых Печерский суд вызвал для дачи показаний по делу, которое было инициировано по иску юриста Андрея Портнова, не желают являться в суд и давать показания, каким образом секретные материалы из ГБР оказывались в распоряжении посторонних лиц. Об этом журналистам заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Советник директора, так как он там распоряжался и все его слушали, очевидно, он имел какой-то вес, - отказался назвать свою фамилию, поэтому я не рискну вспомнить, с кем я говорил. Но мне было сообщено, что, возможно, суд ошибся и неправильно решил, чтобы именно я вручал эти повестки. я, конечно, проинформирую об этом суд. И, фактически, было отказано в предоставлении помощи относительно вручения повесток следователем, а было предложено обратиться письменно, что я сделал уже до того. Поэтому единственный вывод, который можно здесь сделать - следователи Госбюро расследований не желают получать повестки и, вероятней всего, не желают являться в Печерский суд для того, чтобы дать соответствующие показания", - отметил адвокат.

По словам Голованя, речь идет о так называем "деле моряков".

"Речь идет о том, что соответственно, по нашему убеждению, информация, которая была, в том числе и с ограниченным доступом - секретная информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, она, грубо говоря, расшифровывается и попадает, в том числе, государству-агрессору. Мы знаем, например, что для проведения экспертизы изымались секретные документы, даже из Генерального штаба, планы Вооруженных сил Украины и так далее", - объясняет адвокат.

Правозащитник отмечает, что это производство - ни что иное, как канал утечки информации.

"Информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, становится добычей различных телеграмм-каналов, различных сайтов и так далее", - добавил Игорь Головань.

Он также пояснил, что следователей ГБР должны допросить в суде именно о том, каким путем закрытая информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, выхожит за пределы бюро.

"Что касается деятельности Государственного бюро расследований, то по нашим заявлениям зарегистрировано уже шесть уголовных производств. Мы знаем, что были опубликованы разговоры, которые, вероятно, записывались в кабинете бывшего директора ГБР. И все эти вопросы мы ставили перед соответствующими правоохранительными органами. Мы вынуждены были обращаться в суд и имеем соответствующие решения. Некоторые уголовные производства уже зарегистрированы, некоторые, по которым есть судебные решения, но они не выполнены. И мы видим, что именно в этом деле относительно незаконных действий группы, которая управляла ГБР до прихода нынешнего руководства, как раз нет энтузиазма ", - отметил Головань.

Адвокат Порошенко считает, что общественность имеет также заслцшать ответы следователей на эти и другие вопросы.

"Мы будем добиваться, чтобы вся эта группировка, возглавляемая Романом Трубой, которая в свое время использовала Государственное бюро расследований для политических преследований, и для содействия подрывной деятельности государства-агрессора, были привлечены к ответственности", - отметил адвокат Петра Порошенко.