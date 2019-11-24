В Славянске произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

Утром 24 ноября в Славянске (Донецкая область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб еще четверо пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, авария произошла на улице Г. Бахматюка около 04:23 утра. В результате автомобильного происшествия один человек погиб, а также четверо были травмированы. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести.

Сейчас обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах в результате дорожно-транспортного происшествия человек оказался в коме. Автомобиль въехал в дерево на улице Черняховского. Всего в результате аварии пострадали 3 человека. Водитель находился в нетрезвом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что 21 ноября в Харьковской области в результате ДТП погибли двое пешеходов. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на человека. Позже в тот же день на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину.