В Славянске избили фельдшера, требуя сделать ПЦР-тест ребенку

В Славянске Донецкой области избили фельдшера бригады скорой помощи. На нее напали, требуя сделать ребенку ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Сообщается, что скорая выехала на вызов в связи с повышением температуры тела у ребенка. В результате агрессивная мать потребовала от девушки-фельдшера сделать ПЦР-тест, после чего избила ее, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами.

"К счастью, с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти. Конечно, был вызван наряд полиции, составлен протокол… Еще раз напоминаем, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что с 26 ноября украинцы через контакт-центр самостоятельно могут заказать бригаду для проведения тестирования на COVID-19.

Также сообщалось, что мобильные бригады и семейные врачи смогут выявлять COVID-19 за 15-20 минут.