Slavia вместо Rapid: Skoda готовит новый бюджетный седан на базе Fabia

На дорогах Чехии замечен закамуфлированный прототип нового бюджетного седана Skoda Slavia. Автомобиль базируется на платформе Fabia.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.
В распоряжении издания Carscoops оказались фотографии прототипа нового бюджетного седана Skoda Slavia. Новинка базируется на платформе MQB-A0, которую делит с новой Fabia.
Несмотря на испытания в Европе, замаскированный прототип был с правым рулем, поскольку приоритетным рынком для Slavia является Индия. Skoda Slavia заменит там стареющую модель Rapid, которая отличается от моделей российской и китайской спецификаций с тем же названием.
У замеченного прототипа фары и решетка выглядят идентичными Skoda Fabia, но характерные линии профиля и расширенная задняя часть напоминают VW Virtus, латиноамериканский аналог четырехдверного VW Polo.
Больше информации по Skoda Slavia ожидается ближе к концу 2021 года, когда запланирован рыночный дебют новинки.
Напомним, представлен спортседан Subaru WRX нового поколения. Автомобиль переехал на модульную платформу Subaru Global Platform и получил новый мотор 2.4 с турбонаддувом.