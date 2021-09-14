Slavia вместо Rapid: Skoda готовит новый бюджетный седан на базе Fabia

В распоряжении издания Carscoops оказались фотографии прототипа нового бюджетного седана Skoda Slavia. Новинка базируется на платформе MQB-A0, которую делит с новой Fabia.

Несмотря на испытания в Европе, замаскированный прототип был с правым рулем, поскольку приоритетным рынком для Slavia является Индия. Skoda Slavia заменит там стареющую модель Rapid, которая отличается от моделей российской и китайской спецификаций с тем же названием.

При этом не исключено, что Scala станет глобальной моделью, но на каких рынках кроме индийского может появиться новинка, пока неизвестно. Напомним, в Украине Rapid сейчас не продается, а его место формально занял хэтчбек Scala. Бюджетный сендан Skoda явно приглянулся бы украинцам.

У замеченного прототипа фары и решетка выглядят идентичными Skoda Fabia, но характерные линии профиля и расширенная задняя часть напоминают VW Virtus, латиноамериканский аналог четырехдверного VW Polo.

Ожидается, что в моторную линейку войдет трехцилиндровый двигатель 1.0 TSI с турбонаддувом мощностью 94 л.с. или 109 л.с., а также четырехцилиндровый 1.5 TSI с турбонаддувом мощностью 148 л.с.

Больше информации по Skoda Slavia ожидается ближе к концу 2021 года, когда запланирован рыночный дебют новинки.