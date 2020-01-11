Известная украинская певица Слава Каминская недавно развелась с мужем и отцом ее двоих детей - Эдгаром Каминским. После этого в интервью она призналась, что уже состоит в новых отношениях, однако раскрывать личность возлюбленного не стала. Но долго скрывать личную жизнь артистка не смогла – девушка активно публикует фотографии с отдыха с детьми и предполагаемым новым возлюбленным на Бали. Снимки опубликованы в социальной сети Instagram.

Спутником артистки оказался известный украинский актер театра и кино Павел Вишняков. Слава Каминская уже несколько раз публиковала в своем профиле милые и атмосферные снимки с артистом.

Слава Каминская и Павел Вишняков на отдыхе (фото: instagram.com/babaslavka)

У пары уже появились локальные шутки, понятные не всем. Актер в подписи к опубликованному снимку самоиронично пошутил о себе: "Слава!!!!!!! Срочно прими меры!!!! Огради себя и детей от психически неуравновешенного гея с лысыми ногами. МОЯ".

В комментариях к снимку поклонники продолжают радоваться за личное счастье певицы:

Мои нежные.

Классные. Внешне очень похожи, будете очень счастливы и навсегда!

Красиво смотритесь, но Павел псих))

По-моему, кто-то счастлив.

Отдых — время, запоминающееся надолго. Вы его заслужили. Желаю, чтобы каждая минута проведенного отдыха отложилась в сердце и грела душу. Желаю получить полное удовлетворение и блаженство от проведенного отпускного времени, полностью отключившись от реальности бытия. Заряжайтесь каждой минуткой проведенного времени, не думая о приближающемся возвращении. Но знайте, мы Вас и Ваши песни с нетерпением ждем.

Счастливые люди.

Слава, мне безумно нравится ваше настроение. Заражаете счастьем.

Скриншоты (instagram.com/babaslavka)

Кроме того, Слава из НеАнгелов раззадорила сеть новым фото с мужчиной и формами в купальнике. Снимок опубликован в ее профиле в Instagram. Поклонники посчитали формы артистки идеальными и пожелали счастливого отдыха.

Напомним, Слава из НеАнгелов очаровала яркими фото с отдыха с детьми на острове Бали.