Славу Каминскую "обвинили" в том, что она выглядит очень счастливой
Известная украинская певица Слава Каминская недавно развелась с мужем и отцом ее двоих детей - Эдгаром Каминским. После этого в интервью она призналась, что уже состоит в новых отношениях, однако раскрывать личность возлюбленного не стала. Но долго скрывать личную жизнь артистка не смогла – девушка активно публикует фотографии с отдыха с детьми и предполагаемым новым возлюбленным на Бали. Снимки опубликованы в социальной сети Instagram.
Спутником артистки оказался известный украинский актер театра и кино Павел Вишняков. Слава Каминская уже несколько раз публиковала в своем профиле милые и атмосферные снимки с артистом.
Слава Каминская и Павел Вишняков на отдыхе (фото: instagram.com/babaslavka)
У пары уже появились локальные шутки, понятные не всем. Актер в подписи к опубликованному снимку самоиронично пошутил о себе: "Слава!!!!!!! Срочно прими меры!!!! Огради себя и детей от психически неуравновешенного гея с лысыми ногами. МОЯ".
В комментариях к снимку поклонники продолжают радоваться за личное счастье певицы:
Скриншоты (instagram.com/babaslavka)
Кроме того, Слава из НеАнгелов раззадорила сеть новым фото с мужчиной и формами в купальнике. Снимок опубликован в ее профиле в Instagram. Поклонники посчитали формы артистки идеальными и пожелали счастливого отдыха.
Напомним, Слава из НеАнгелов очаровала яркими фото с отдыха с детьми на острове Бали.