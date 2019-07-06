Сладуси: Лобода умилила сеть тревел-фото с дочерью

Светлана Лобода путешествует со своей дочкой Евой
Светлана Лобода недавно радовала своих поклонников новыми семейными фото, причем речь идет не о ее дочерях, а про младшую сестру Ксению. Певица также умилила сеть кадром со своей мамой. Теперь внимание фанов звезды, которые в последние дни заинтригованы темой вероятной свадьбы Светланы с ее новым бойфрендом Константином Гордиенко, снова "отвлекли" на семейные снимки. В своем Instagram артистка показала фото с путешествия, которое проводит со своей старшей дочкой Евой.
На фоне горного пейзажа Светлана в свободной блузке-рубашке в коротких джинсовых шортах и с солнцезащитными очками обнимает и целует дочку.
"Обожаю путешествовать с моей малышкой... мы много разговариваем, Ева меня учит жизни", - написала Светлана.
Также певица отметила, что в сила родителей - в их детях.
"Наши дети - в них наша сила, пусть радуют нас, пусть будут счастливы, пусть впитывают от нас лишь все самое лучшее", - загадала Лобода.
Светлана Лобода со своей дочкой Евой (Фото: instagram.com/lobodaofficial)
В комментариях к публикации пользователи сети восхищаются снимками, признаются Светлане в любви и отмечают, что ее дочка Ева вырастет настоящей красавицей. Также поклонники артистки желают им отличного отдыха и ярких эмоций в путешествии.
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Как сообщалось ранее, солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который по слухам является отцом младшей дочери Лободы Тильды, прилетел в Киев. Поклонники украинского певца Потапа заподозрили, что рокер хочет выяснить отношения со Светланой.
Отметим, что недавно Светлана Лобода без стеснения показывала в сети поцелуи с бойфрендом. На днях появились факты, которые свидетельствуют о том, что у артистки может состоятся свадьба с новым мужчиной.
Напомним, что Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей 28-летней сестры Ксении. Это является предвестником, что 36-летняя звезда вскоре должна выйти замуж.