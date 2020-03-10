SkyUp может изменить полетную программу из-за коронавируса

Компания SkyUp готовит развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы
Украинская авиакомпания SkyUp может изменить полетную программу в связи с информацией о распространении коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.
В пресс-службе отметили, что компания готовит развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы.
"В настоящее время внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", - говорится в сообщении.
Добавим, SkyUp с 5 марта до 25 октября приостановила полеты в Турин (Италия) в связи с информацией о распространении коронавируса.
Напомним, крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Также британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.
РБК-Украина писало, что около 20 крупных европейских авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса COVID-19. Также все рейсы в КНР отменили несколько американских компаний.