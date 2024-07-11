Скринінг раку. Онколог розповів, як українцям вчасно виявити хворобу

Онкологію можна заздалегідь виявити, якщо користуватися державними програмами профілактики, скринінгу та ранньої діагностики раку.

Про те, як своєчасно виявити рак, в інтерв'ю РБК-Україна розповів онколог Олексій Ковальов .

Як вчасно виявити розвиток онкології

Найкраще лікуванню піддається онкологія на ранніх стадіях, тож дуже важливо виявити хворобу завчасно. Скринінг допомагає діагностувати навіть передракові стани.

"Є 10 критеріїв Вільсона-Джаннера, і їх треба враховувати при плануванні заходів щодо скринінгу раку. Якщо хвороба не відповідає хоча б одному з цих критеріїв, вона уже не підлягає скринінгу. Критеріям Вільсона-Джаннера відповідають лише кілька локалізацій раку", - пояснює лікар.

Показовим є той факт, що в ЄС у 2003 році наполягали на скринінгу раку молочної залози, шийки матки й товстої кишки. Проте у 2022 році до переліку додали рак легень, рак шлунка та рак передміхурової залози.

Олексій розповідає, що популяризація скринінгу потребує значних коштів, а тому ще не набула масовості в Україні. Але наразі можна визначити, які тести слід застосовувати.

"Щодо цього фахівці багато сперечаються. Одні вважають, що для скринінгу раку шийки матки необхідно робити ПАП-тест. Ми ж вважаємо (і так вважають у ВООЗ), що доцільно замість уже застарілого ПАП-тесту робити тестування на наявність вірусу папіломи людини (ВПЛ)", - ділиться думками експерт.

Регулярний скринінг допомагає завчасно виявити та запобігти розвиткові онкології (фото: Freepik)

Швидкі тести, які людина може провести самостійно, справді можуть значно покращити ситуацію. Ковальов згадує пілотний проект скринінгу шийки матки, який він із колегами провів у Запоріжжі до повномасштабної війни.

Жінки використовували метод самостійного забору матеріалу. Дотримуючись інструкцій, вони використовували тест у зручний для себе час. Протягом п'яти діб матеріал у спеціальному транспортному контейнері доставляли до сертифікованої лабораторії для проведення ПЛР-дослідження і визначення, чи є в ньому ДНК вірусу.

Результати тесту жінки отримували на телефон чи на електронну пошту. Якщо результат був позитивний, жінці рекомендували звернутися до гінеколога, щоб уточнювальне обстеження. За потреби надалі лікарі призначали лікування.

"Тобто логічним продовженням процедури Self-sampling є тактика Test and Treat ("тестуй і лікуй"), яку активно впроваджує ВООЗ у країнах із дефіцитом ресурсів системи охорони здоров'я", - наголошує онколог.

Для ранньої діагностики раку легень використовують низькодозову комп'ютерну томографію, яка триває кілька секунд.

"Наші комбатанти, які багато курять і наражалися на дію канцерогенів, повинні проходити це обстеження. Це дасть змогу виявити навіть найменші зміни, своєчасно діагностувати захворювання та розпочати лікування. Важливо виявити рак легень на ранній стадії, а не на четвертій, коли є метастази в лімфовузлах, печінці та головному мозку", - наголошує Олексій Ковальов.

Як безкоштовно пройти скринінг раку в Україні

Програма медичних гарантій, яку реалізує Національна служба здоров’я України, передбачає безкоштовні обстеження на рак:

мамографія (для виявлення раку молочної залози)

гістероскопія (дослідження матки)

гастроскопія (обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки)

бронхоскопія (обстеження бронхів)

цистоскопія (обстеження слизової оболонки уретри та сечового міхура)

колоноскопія (дослідження товстого кишківника)

Наголосимо, щоб безкоштовно пройти скринінг на рак, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря, а також потрапляти у категорію пацієнтів, які у зоні ризику. Детальніше з переліком безкоштовних послуг можна ознайомитись за посиланням.

Додамо, що з початку 2024 року понад 307 тисяч пацієнтів безоплатно пройшли обстеження з ранньої діагностики новоутворень