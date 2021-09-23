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Скоро в Украине: раскрыты комплектации нового кросс-купе DS 4

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Четверг 23 сентября 2021 15:17
Скоро в Украине: раскрыты комплектации нового кросс-купе DS 4 Новый купе-кроссовер DS 4 (Фото: dsautomobiles.ua)
Автор: Александр Мороз

Очередная новинка бренда DS Automobiles готовится к дебюту на украинском рынке. Купеообразный кроссовер DS 4 выделяется экспрессивным дизайном, уникальным оснащением и современным интерьером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт DS Automobiles в Украине

Одной из "фишек" новинки стали инновационные фары DS MATRIX LED VISION совмещающие в себе поворотные модули и матричный дальний свет. Отметим также полезную функцию "High Beam Assist", автоматически контролирующую дальний свет.

Скоро в Украине: раскрыты комплектации нового кросс-купе DS 4

Кросс-купе построено на платформе EMP2 концерна PSA, габариты нового DS 4 составляют 4400х1830х1470 мм, объем багажного отсека достигает 430 литров - доступ к нему упрощает дверь с электроприводом и сенсором открывания под задним бампером.

Скоро в Украине: раскрыты комплектации нового кросс-купе DS 4

Кроме того, новинка позаимствовала у более статусных моделей бренда - кроссовера DS 7 Crossback и седана DS 9 - подвеску DS ACTIVE SCAN SUSPENSION с электронноуправляемыми амортизаторами, меняющими жесткость в зависимости от данных камеры, которая сканирует дорогу перед автомобилем.

Скоро в Украине: раскрыты комплектации нового кросс-купе DS 4

Мультимедийная система DS IRIS SYSTEM с распознаванием голоса снабжена сенсорным дисплеем Smart Touch с поддержкой беспроводного подключения смартфонов. В список оснащения входит также проекционный дисплей Head Up Display.

Скоро в Украине: раскрыты комплектации нового кросс-купе DS 4

В списке электронных помощников – система предупреждения и экстренного торможения в городе Active Safety Brake, предупреждение о помехе при движении задним ходом, система удержания в полосе движения Active Lane Keeping Assist, функция контроля "слепых зон" зеркал заднего вида, а также адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и система контроля усталости водителя.

Скоро в Украине: раскрыты комплектации нового кросс-купе DS 4

В Украине новый DS 4 будет предложен в четырех основных комплектациях, которые можно разнообразить с помощью многочисленных опций. Кроме того, будут доступны две специальные версии: Performance Line с пакетом внешней отделки Black Pack и Rivoli Cross с системой помощи на бездорожье Advanced Traction Control.

Скоро в Украине: раскрыты комплектации нового кросс-купе DS 4

В моторную гамму входят 215-сильный бензиновый двигатель 1.6 PureTech, а также турбодизель 1.5 BlueHDI мощностью в 130 сил. Оба силовых агрегата работают в паре с 8-диапазонным "автоматом".

Старт продаж в Украине нового DS 4 ожидается в ближайшее время. Тогда же будут объявлены и цены.

Напомним, что Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов. Новинка создана специально для рынков развивающихся стран.

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