Быстрее ПЦР-теста. В Южной Корее создали биодатчик, который обнаруживает все COVID-штаммы

Группа южнокорейских ученых разработала биодатчик для скрининга коронавируса, который может обнаруживать варианты COVID в течение 30 минут. Результаты его так же точны, как тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Так, команда под руководством Ли Кван Хи из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала и портативный высокочувствительный биосенсор для скрининга вариантов коронавируса с помощью ангиотензинпревращающего фермента под названием ACE2.
Как объясняют ученые, ACE2-это вирусный рецептор, который выявляет все ранее известные варианты коронавируса.
Отмечено, что хотя ПЦР-тест, сейчас наиболее используемый и является молекулярным тестом, который ищет генетический материал SARS-CoV-2, его результаты обычно занимают не меньше нескольких часов.
Впрочем, разработанный биосенсор обнаруживает коронавирус за 30 минут и имеет такую же чувствительность, что и ПЦР-тест.
Напомним, недавно ученые обнаружили в организме человека маленькие органы клетки, которые находятся в межклеточном пространстве, способны блокировать все штаммы COVID-19.