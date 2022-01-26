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Быстрее ПЦР-теста. В Южной Корее создали биодатчик, который обнаруживает все COVID-штаммы

Автор: Мария Кучерявец

Группа южнокорейских ученых разработала биодатчик для скрининга коронавируса, который может обнаруживать варианты COVID в течение 30 минут. Результаты его так же точны, как тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Так, команда под руководством Ли Кван Хи из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала и портативный высокочувствительный биосенсор для скрининга вариантов коронавируса с помощью ангиотензинпревращающего фермента под названием ACE2.

Как объясняют ученые, ACE2-это вирусный рецептор, который выявляет все ранее известные варианты коронавируса.

Отмечено, что хотя ПЦР-тест, сейчас наиболее используемый и является молекулярным тестом, который ищет генетический материал SARS-CoV-2, его результаты обычно занимают не меньше нескольких часов.

Впрочем, разработанный биосенсор обнаруживает коронавирус за 30 минут и имеет такую же чувствительность, что и ПЦР-тест.

Напомним, недавно ученые обнаружили в организме человека маленькие органы клетки, которые находятся в межклеточном пространстве, способны блокировать все штаммы COVID-19.

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