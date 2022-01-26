Быстрее ПЦР-теста. В Южной Корее создали биодатчик, который обнаруживает все COVID-штаммы

Так, команда под руководством Ли Кван Хи из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала и портативный высокочувствительный биосенсор для скрининга вариантов коронавируса с помощью ангиотензинпревращающего фермента под названием ACE2.

Как объясняют ученые, ACE2-это вирусный рецептор, который выявляет все ранее известные варианты коронавируса.

Отмечено, что хотя ПЦР-тест, сейчас наиболее используемый и является молекулярным тестом, который ищет генетический материал SARS-CoV-2, его результаты обычно занимают не меньше нескольких часов.

Впрочем, разработанный биосенсор обнаруживает коронавирус за 30 минут и имеет такую же чувствительность, что и ПЦР-тест.