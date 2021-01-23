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Скончался один из пострадавших в ДТП с маршруткой и поездом во Львовской области

Автор: Игорь Литвиненко

Один из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия между маршруткой и поездом во Львовской области скончался. Еще одна женщина находится в больнице с травмами.

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Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как отметили в полиции, в результате аварии пострадали двое пассажиров маршрутки - 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин. Они были госпитализированы. При этом мужчина от полученных травм скончался.

"По факту следователи.. открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - сообщили в полиции.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в конце прошлого года с рельсов сошел "Бориспольский экспресс".

Также РБК-Украина писало, что в октябре в Турции произошла авария между двумя пассажирскими поездами. В результате аварии погибли двое машинистов.

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