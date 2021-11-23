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Скончался бывший президент-диктатор Южной Кореи Чон Ду Хван: известна причина

Автор: Наталья Скороход

Бывший военный командующий и экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался. Ему было 90 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Диктатор скончался в своем доме в Сеуле рано утром. Причиной смерти стала болезнь.

Его бывший пресс-секретарь Мин Чун Ки сообщил журналистам, что у Чуна был рак крови на стадии ремиссии, однако недавно ему стало хуже.

Чун пришел к власти в результате переворота 1979 года, когда жестоко подавил демократические протесты в Кванджу. Тогда были убиты тысячи студентов. За это преступление он был позже признан виновным и получил смертный приговор, но его помиловали.

Во время судебного процесса в середине 1990-х годов он защищал переворот как необходимый для спасения нации от политического кризиса и отрицал отправку войск в Кванджу.

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Южная Корея