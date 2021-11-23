ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Скончался бывший президент-диктатор Южной Кореи Чон Ду Хван: известна причина

Новина українською →
Южная Корея, Вторник 23 ноября 2021 07:28
Скончался бывший президент-диктатор Южной Кореи Чон Ду Хван: известна причина Фото: Чон Ду Хван, пятый президент Республики Корея (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Бывший военный командующий и экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался. Ему было 90 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Диктатор скончался в своем доме в Сеуле рано утром. Причиной смерти стала болезнь.

Его бывший пресс-секретарь Мин Чун Ки сообщил журналистам, что у Чуна был рак крови на стадии ремиссии, однако недавно ему стало хуже.

Чун пришел к власти в результате переворота 1979 года, когда жестоко подавил демократические протесты в Кванджу. Тогда были убиты тысячи студентов. За это преступление он был позже признан виновным и получил смертный приговор, но его помиловали.

Во время судебного процесса в середине 1990-х годов он защищал переворот как необходимый для спасения нации от политического кризиса и отрицал отправку войск в Кванджу.

"Я уверен, что предприму те же действия, если возникнет такая же ситуация", - заявил Чун в суде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ