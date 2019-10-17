Скончался американский боксер после нокаута в андеркарде боя Усика

Американский боксер Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом. Об этом говорится в заявлении на сайте Международного боксёрского совета (WBC).

"WBC и президент организации Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи с кончиной Патрика Дэя. Он ушел из жизни сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжелое время", - гласит сообщение.

Патрику Дэю было 27 лет. Спортсмен был нокаутирован в десятом раунде поединка с Чарльзом Конвеллом в андеркарде дебютного боя Александра Усика в хэвивейте. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. Он перенес операцию на головном мозге.

Смерть Патрика Дэя стала третьей в профессиональном боксе за последнее время. В июле нынешнего года после своих поединков умерли россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.

Напомним, после победы в новом для себя супертяжелом дивизионе Усик заявил, что удары по-другому ощущаются чем в тяжелом весе.