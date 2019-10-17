Скончался американский боксер после нокаута в андеркарде боя Усика

Фото: Патрик Дэй (wbcboxing.com)

Спортсмен покинул ринг на носилках

Американский боксер Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом. Об этом говорится в заявлении на сайте Международного боксёрского совета (WBC).

"WBC и президент организации Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи с кончиной Патрика Дэя. Он ушел из жизни сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжелое время", - гласит сообщение.

Rest In Peace.



Patrick Day was always kind, happy and an exceptional good man who was outstandingly passionate about boxing. We will always remember you for all of that. pic.twitter.com/v506g26nmX — World Boxing Council (@WBCBoxing) October 16, 2019

Патрику Дэю было 27 лет. Спортсмен был нокаутирован в десятом раунде поединка с Чарльзом Конвеллом в андеркарде дебютного боя Александра Усика в хэвивейте. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. Он перенес операцию на головном мозге.

Смерть Патрика Дэя стала третьей в профессиональном боксе за последнее время. В июле нынешнего года после своих поединков умерли россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.

Напомним, после победы в новом для себя супертяжелом дивизионе Усик заявил, что удары по-другому ощущаются чем в тяжелом весе.