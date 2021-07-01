На сколько упадет количество случаев COVID-19 в июле: прогноз НАН Украины

В последние недели продолжалось снижение заболеваемости COVID- 9 и смертности на общенациональном уровне по всем главным показателям. Количество новых случаев коронавирусной инфекции продолжит сокращаться и в июле 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор текущей эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины .

Как отмечается в сообщении, среднее за неделю количество новых инфицированных на 30 июня 2021 года составляет 588 в день для Украины.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 544 в течение недели 1-7 июля 2021 года и 478 - в течение недели 8-14 июля 2021 года", - говорится в сообщении.