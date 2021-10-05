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Сколько украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в "Дии": ответ Минцифры

Автор: Анастасия Рокитна

В Минцифре оценили, сколько украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в портале "Дия". Таких граждан 1,4 млн.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.

Он напомнил, что украинцы, которые получили разные вакцины, также могут сгенерировать COVID-сертификат.

"На сегодняшний день более 1,4 млн украинцев успешно сгенерировали COVID-сертификаты в "Дии", - сообщил он.

Каждую неделю-две обновляется услуга "COVID-сертификаты", отметили в Минцифре.

Напомним, в Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов.

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