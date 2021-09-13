Сколько украинцев уже переболели COVID-19: данные опроса

Как отмечают социологи, вероятно, респонденты отмечали подтвержденные результаты других диагностик, кроме ПЦР-тестов (экспресс-тесты, результаты КТ и др).

В то же время общее количество респондентов, заявивших, что болели COVID-19, С или без официального подтверждения близка к цифре исследований Центра общественного здоровья, где сообщалось о 40% населения с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 по состоянию на июнь-июль 2021 года.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.