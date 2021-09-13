Сколько украинцев уже переболели COVID-19: данные опроса

В конце августа 2021 года 14% опрошенных украинцев заявили, что болели COVID-19 и это было подтверждено документально. Это существенно больше, чем данные официальной статистики, подтверждающие заболевание максимум 7% населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".
Как отмечают социологи, вероятно, респонденты отмечали подтвержденные результаты других диагностик, кроме ПЦР-тестов (экспресс-тесты, результаты КТ и др).
В то же время общее количество респондентов, заявивших, что болели COVID-19, С или без официального подтверждения близка к цифре исследований Центра общественного здоровья, где сообщалось о 40% населения с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 по состоянию на июнь-июль 2021 года.
Напомним, по состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Уже сделали прививку 18,4%, собираются сделать - 25,1% опрошенных.