UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сколько в Украине осталось антивакцинаторов: данные опроса

Автор: Александр Белоус

В ноябре 2021 года 46% опрошенных украинцев заявили, что уже вакцинировались от COVID-19 (первая или вторая прививка). При этом 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% - не готовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За последний месяц возросло количество вакцинированных - с 36 до 46%. При этом количество противников вакцинации сократилось с 43% до 36%.

Опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения.

При этом 40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. Каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться, 15% обвиняют Министерство здравоохранения. Президента, Кабинет министров считают виновными 7-8%, местные власти - 2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, в ноябре поданным Социологической группы "Рейтинг", в ноябре 2021 года запрет пользоваться общественным транспортом без COVID-сертификата или теста поддерживают 29% украинцев, не поддерживают - 64%. Запрет на посещение общественных учреждений поддерживают почти 39%, против - 53%.

Читайте РБК-Украина в Google News