Сколько стоит отдых в Одессе летом: готовьте деньги

Где отдохнуть летом 2020? Этот вопрос задают себе многие украинцы, учитывая то, что курорты Турции, Египта, Греции и других популярных направлений позволить себе смогут не все - кого-то "подкосил" финансовый кризис, кто-то ограждает себя от коронавируса.

Но возникает следующий вопрос: сколько денег придется заплатить за отдых в Украине? Например, в Одессе, Затоке, Железном Порту и других популярных местах отдыха.

"Если завершится карантин, то цены на отдых в курортных городах резко возрастут, потому что с одной стороны всем хочется наверстать упущенное и заработать побольше, с другой, возможность поехать на отдых за границу остается не слишком реальной. Если желающих отдохнуть будет не так уж и много в связи с потерей заработных плат или их снижением, цены могут снизиться. Поскольку надзора за регулированием цен в частном секторе нет, то ничего не грозит владельцам. Ценовая политика будет зависеть от эпидемической ситуации и спроса", - прокомментировала Styler профессор Анна Карась.

Сколько же конкретно после карантина будет стоить отдых в курортных городах Украины?

В Join UP! говорят, что по состоянию на сегодня цены за год изменились несущественно. Например, вот несколько вариантов размещения в Затоке:

Лазурный Берег

2019 - от 590 грн / RO / номер

2020 - от 600 грн / RO / номер

Натали

2019 - от 850 грн / RO / номер

2020 - от 950 грн / RO / номер

Вилла Санторини

2019 - от 990 грн / ВВ / номер

2020 - от 990 грн / ВВ / номер

Восточная София

2019 - от 563 грн / RO / номер

2020 - от 600 грн / RO / номер

WELCOME SUMMER

2019 от 800 грн/ RO / номер

2020 от 1100 грн/RO / номер

"Однако с отменой карантинных мероприятий рост спроса на проживание у моря может стать причиной для роста цены в объектах размещения. Более того, кроме роста цены, отдыхающие могут столкнуться и с другими проблемами - логистики, гарантий поселения и санитарных норм", - говорят представители компании.

Интересно, что для тех, кто хочет поехать в Одессу уже в ближайшие дни, это сделать вполне реально. Но цены в некоторых заведениях достаточно "кусачие". Проанализировав стоимость размещения в некоторых номерах на двух человек, можно прийти к выводу: отдых в Южной Пальмире обойдется еще дороже, чем заграницей.

Так, Одесса предлагает в ближайшие выходные отдохнуть за 2-6 тысяч в сутки для двух человек, однако можно найти варианты и подешевле. Некоторые гостиницы в цену закладывают завтрак.

Стоимость отелей в Одессе (скрин: booking.com)

Некоторые отели Затоки также не отличаются скромностью. 3-4 тысячи в сутки обойдется номер на двоих. Более бюджетные варианты тоже доступны для бронирования, как мы и писали выше.

Цены на номера в Заливе (скрин: booking.com)

Где и когда украинцам лучше было бы отдохнуть за границей?

Сегодня эксперты говорят: в ближайшее время туризм не будет таким, к которому мы с вами привыкли.

"С открытием границ наибольший интерес будет к тем странам, в которых можно будет безопасно отдыхать, и в которых, в то же время, туроператоры смогут предложить доступный по цене туристический продукт. Кипр, Греция и Египет - вот страны, которые ожидаемо будут пользоваться спросом после открытия границ", - говорят туроператоры.

Такого же мнения и Анна Карась.

"Возможность украинцам отдыхать летом этого года заморожена из-за пандемии. Пока в Украине и странах, куда обычно любят ехать на отдых наши земляки, не гарантированно безопасного отдыха, большинство не будет рисковать осуществлять его. Страны Европы уже сегодня заявляют о том, что на свои курорты ждут только своих граждан. Поэтому большинство не будет рисковать. Однако, если отдельные страны и откроют нам такую возможность, то воспользуются только отчаянные или те, кто ищет дешевизны, рискуя здоровьям. В Украине привлекательным может быть зеленый туризм, небольшие объекты (гостиницы, частные усадьбы) в Карпатах, Закарпатье, в конце концов каждая область может предложить интересные места. Не стоит ехать туда, где есть угроза здоровью и жизни, а информацию о таких местах должно давать Министерство здравоохранения", - отметила профессор.

Напомним, что гостиницы в Украине будут работать при таких условиях, которые озвучил премьер-министр Денис Шмигаль:

хостелы останутся закрытыми, как и раньше;

рестораны при отеле работать не будут;

бассейны при заведениях будут закрытыми.

В целом в Украине озвучиваются такие рекомендации относительно работы отелей после ослабления карантина:

температурный скрининг работникам перед началом работы;

обустройство мест для обработки рук;

масочный режим при пребывании жителей вне номера;

ограничение количества лиц, которые находятся в вестибюле;

недопущение очередей;

запрещение работы в отелях спа-салонов, фитнес-центров и т. п;

питание только по заказу или на открытых площадках;

усиленный дезинфекционный режим и т. д.

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