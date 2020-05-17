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Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику после карантина: прогноз

Lite » Стиль жизни 17.05.2020 - 16:10
Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику после карантина: прогноз
Экономика после карантина (коллаж: РБК-Украина)

Для восстановления экономики после карантина необходимо как минимум три года

Экономика после карантина будет восстанавливаться 3 года. Такое заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По ее данным, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии.

В своем заявлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что для восстановления мировой экономики после коронакризиса придется потратить три года. Ее слова цитирует "Голос Америки".

Георгиева отметила, что наибольший шок уже прошел и подчеркнула, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

"Без наличия медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов", - заявила Георгиева.

При этом, по прогнозам МВФ, частично мировая экономика восстановится уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.

"Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране", - отметила Георгиева.

Напомним, ранее эксперт предупредил, что последствия коронакризиса в экономике Украины начнутся летом.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины экономикакризис
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