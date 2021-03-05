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Сколько будет стоить COVID-вакцина. Шмыгаль назвал примерные цены

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 14:23
Сколько будет стоить COVID-вакцина. Шмыгаль назвал примерные цены Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях по цене вакцины от гриппа. Он прогнозирует, что цена препарата составит от 300 до 1200 гривен.

Об этом он заявил в интервью "Фокусу".

" Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 гривен, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - заявил он.

По словам премьера, сейчас цена вакцины от COVID у производителя колеблется от 15 до 20 долларов. При этом он считает, что вскоре на ринке будет высокая конкуренция.

"Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высокая. Это сбалансирует рынок", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коммерческого рынка вакцин от коронавируса в Украине не стоит ждать до лета-осени этого года.

Кроме того, в правительстве допустили возможность перепродажи вакцин от коронавируса частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы смогли вакцинироваться вне очереди.

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Новости Украины Общество вакцина от коронавируса Денис Шмыгаль
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