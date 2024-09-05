Сколихнули всю Україну. Трагедії трьох вбитих Росією сімей, де вижили лише чоловіки

Під час останньої атаки з повітря у ніч на 5 вересня окупанти намагалися нанести удари по території 78 "Шахедами" та однією ракетою "Іскандер-М". Українській ППО вдалося знищити 60 ворожих дронів. Внаслідок ударів безпілотниками та ракетами гине мирне населення – окупанти знищують цілі родини.

Загибла родина зі Львова

У середу, 4 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Львову, внаслідок якого сім людей загинули, серед них – двоє дітей. Під час атаки загинули четверо членів родини – дружина Євгенія та троє доньок Ярослава Базилевича. Чоловік вижив завдяки тому, що виходив на сходову клітину за водою і в момент удару тільки зайшов до квартири. Після удару він потрапив до лікарні.

Наймолодшій дівчинці, Емілії, було сім років. 18-річна Дарина була студенткою Українського католицького університету, а 21-річна Ярина – працювала менеджеркою офісу "Львів – молодіжна столиця Європи".

Родина Ярослава Базилевича (фото - t.me/andriysadovy)

Загибла родина із Дніпра

Ще одна родина загинула у Дніпрі внаслідок ракетного удару 15 січня 2023 року. Тоді загинули 25 людей, серед яких родина Андрія Осинського та Марини Фігурної. Подружжя приїхало з Одеси до батьків і родина із 7 людей зібралася вдома на свято.

Наймолодшій дівчинці Ані було 15 років. Ракета поцілила у їхній будинок. Вижив лише дядько Ані - Андрій.

Андрій Осинський та Марина Фігурна (скріншот - Instagram)

Загибла родина з Одеси

Війна забрала життя родини Глоданів з Одеси. Під час масованого обстрілу 23 квітня 2022 року одна із російських ракет поцілила у житловий комплекс "Тірас". Тоді загинули 8 людей. Серед них були 28-річна Валерія Глодан, її тримісячна дитина та мати. Чоловік Валерії, Сергій Глодан, вижив завдяки тому, що вийшов у магазин.

Загибла родина Юрія Глодана (фото: facebook.com/yury.glodan)

Після трагедії Сергій доєднався до лав ЗСУ – він служив у третій окремій штурмовій бригаді. Однак у листопаді 2023 року чоловік загинув на фронті.

До початку повномасштабної війни він працював шеф-пекарем у ресторанній компанії Одеси.

Юрій Глодан (фото: facebook.com/yury.glodan)