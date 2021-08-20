Skoda показала самую быструю Octavia в мире

Skoda восстановила самую быструю Octavia в истории, премьера которой состоялась 10 лет назад. В 2011 году автомобиль установил рекорд скорости на высохшем соляном озере Бонневиль в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Skoda.
В августе 2011 года, ровно десять лет назад, специально подготовленная Skoda Octavia vRS достигла максимальной скорости в 365 км/ч на высохшем озере Бонневилль в штате Юта. Тем самым она стала самым быстрым серийным автомобилем с 2,0-литровым двигателем в мире. Самая быстрая Skoda из когда-либо созданных была восстановлена в этом году, как раз к 10-летнему юбилею, и прошла испытания на высокоскоростной трассе.
Это был рекорд в категории G/PS, включающей машины на базе серийных моделей, оснащенные турбомотором объемом 2 литра. Skoda до сих пор удерживает этот рекорд.
Восстановленный автомобиль займет достойное место в салоне одного из британских дилеров чешского автопроизводителя.
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