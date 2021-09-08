Skoda анонсировала новый электрический кроссовер с запасом хода свыше 500 км

Skoda раскрыла подробную информацию о своей грядущей новинке – полноразмерном электромобиле Enyaq iV Coupе. Заявленный запас хода превышает 500 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.
За несколько месяцев до начала продаж Enyaq iV Coupе компания Skoda раскрыла более подробную информацию о новом электрокаре. Итак, электрический купеобразный кроссовер получит три версии: Enyaq Coupе iV 60, 80 и 80x.
Модель 60 оснащена батареей на 58 кВт•ч и электродвигателем на 132 кВт. 80 – это средняя версия с большой батареей на 77 кВтч, задним приводом и электромотором мощностью 150 кВт, а 80x - это полноприводная версия мощностью 195 кВт.
Для зарядки от сети переменного тока в стандартную комплектацию входит бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт.
Напомним, Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов. Серийная версия модели должна появиться в 2025 году по цене около 20 000 евро.
Также сообщалось, что Volkswagen Multivan впервые в своей истории стал плагин-гибридом. Силовая установка состоит из 1,4-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 148 л.с. и электромотора на 114 л.с.