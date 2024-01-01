Скільки українців в'їхало до Польщі від початку повномасштабної війни: дані прикордонників

Понад 18 мільйонів людей в'їхали до Польщі з України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну варту Польщі у Twitter .

За інформацією прикордонників, 31 грудня на контрольно-пропускних пунктах з України до Польщі в'їхали 19,8 тисячі осіб.

"З 24 лютого 2022 року - понад 18,145 млн осіб", - уточнили у відомстві.

У той же час, 31 грудня 11,2 тисяч людей в'їхали в Україну з Польщі.

"З 24 лютого 2022 року - понад 16,368 млн осіб", - додали у прикордонній варті.

Виїзд українців за кордон

Нагадаємо, станом на серпень було відомо, що після початку повномасштабного російського вторгнення 2,4 млн. українців виїхали за кордон і не повернулися.

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При цьому раніше Держприкордонслужба розкрила дані про те, скільки чоловіків призовного віку щодня виїжджають з України.