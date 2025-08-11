Тричі на тиждень чи тричі на день? Сексолог назвала реальну норму інтиму для пар
Якою має бути частота інтимного життя, щоб стосунки вважалися здоровими та щасливими? Це питання турбує мільйони людей, які намагаються відповідати "нормам". Часто це призводить до непорозумінь, тривоги та конфліктів у парі, особливо коли потреби партнерів у близькості не збігаються.
Про те, чи існує універсальна норма частоти інтиму, чому її неможливо змінити та що робити, якщо бажання одного з партнерів раптово зникло, в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповіла сексолог і психолог Святослава Федорець.
Чому немає універсальної поради
"Я той сексолог, яка дуже не любить, коли дають такі норми "має бути три рази на тиждень". Сексологія - це наука, яка не приписує, а описує", - наголосила експертка.
За її словами, комусь може бути комфортно тричі на тиждень, а комусь - тричі на день. Це теж варіант норми, якщо так відповідає типу статевої конституції людини.
Що робити, якщо в партнерів різні потреби
Федорець пояснила, що статева конституція - вроджена риса, яку неможливо змінити.
"Якщо дружина хоче кожен день, а в нього виникає бажання раз на тиждень, ми не зможемо цього партнера витиснути більше. Ми визнаємо, що ця різниця є", - зазначила вона.
Водночас, якщо зміни у частоті бажання сталися раптово, наприклад, після народження дитини, варто шукати причини та з'ясовувати, що вплинуло на ситуацію.
Вас також може зацікавити:
- Як зізнатися партнеру у своїх сексуальних фантазіях
- Що таке активна згода в ліжку та як побудувати здорові стосунки
- Як формуються ерогенні зони та яку роль відіграє ваше дитинство