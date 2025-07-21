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Скільки кроків на день потрібно для схуднення? Вчені назвали ефективну кількість

Понеділок 21 липня 2025 10:22
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Скільки кроків на день потрібно для схуднення? Вчені назвали ефективну кількість Фото: Скільки кроків для схуднення потрібно проходити (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Фітнес-експерти одностайні: ходьба - це потужний інструмент на шляху до більш активного та здорового життя. І ось дослідники нарешті назвали конкретні цифри, які допоможуть вам досягти бажаного схуднення.

Скільки треба проходити кроків на день для схуднення, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Оптимальна кількість кроків для зниження ваги

Згідно з останніми дослідженнями, для ефективного схуднення людям рекомендується робити від 7 000 до 10 000 кроків на день. Хоча знаменита мета в 10 000 кроків була популяризована як загальний стандарт, новітні дослідження показують, що навіть мінімум у 7 000 кроків може принести значну користь для здоров'я та контролю ваги.

7 000 кроків

Ця кількість вважається чудовою відправною точкою для тих, хто прагне покращити загальний стан здоров'я та скинути вагу. Дослідження показали, що досягнення цієї мети може допомогти знизити ризик хронічних захворювань та сприяти кращому складу тіла.

10 000 кроків

Для тих, хто прагне більш помітних результатів у схудненні, збільшення цілі до 10 000 кроків на день буде дуже корисним. Цей рівень активності не тільки спалює додаткові калорії, але й покращує серцево-судинну витривалість та зміцнює м'язи.

Додаткові переваги ходьби

Окрім допомоги у схудненні, регулярна ходьба має безліч інших переваг для здоров'я:

Покращення настрою

Фізична активність вивільняє ендорфіни, які можуть покращити ваш емоційний стан та знизити рівень стресу.

Приплив енергії

Ходьба збільшує кровотік та насичує м'язи киснем, завдяки чому ви почуватиметеся бадьорішими протягом дня.

Легкість та доступність

На відміну від інших, більш інтенсивних видів вправ, ходьба доступна майже кожному і її легко інтегрувати у ваш щоденний розклад.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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