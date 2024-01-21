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Скільки кораблів з "Калібрами" вивела РФ у Чорне море зранку: відповідь ВМС

Фото: скільки кораблів з "Калібрами" вивела РФ у Чорне море 21 січня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку, 21 січня, російські війська вивели один ракетоносій. Загальний залп становить 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили України.

"В Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться в повідомленні.

А в Азовському морі наразі перебуває 1 ворожий корабель та в Середземному морі - 1 ворожий корабель.

Ситуація на фронті на ранок 21 січня

На фронті, за даними Генштабу, українські військові за добу відбили 21 атаку противника на Куп'янському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили склад боєприпасів супротивника.

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей - на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки). ЗСУ зберігають позиції на лівому березі Херсонської області.

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Війна в Україні