Скільки євреїв було вбито нацистами під час окупації України: відповідь історика

Скількох євреїв вбили нацисти під час окупації України

Експерт розповів, що під час Другої світової нацисти разом зі своїми союзниками та колабораціоністами проводили масові розстріли та нелюдські вбивства євреїв у багатьох населених пунктах окупованої Східної Європи.

В цілому в гетто, у трудових і концентраційних таборах, а також під час масових страт на місцях загинуло близько 6 мільйонів євреїв.

Подольський розповів, що історію Голокосту на теренах України почали вивчати тільки після набуття незалежності.

За роки досліджень стало відомо, що під час нацистської окупації в роки Другої світової війни (впродовж 1941-1944 років) у межах сучасних кордонів України - від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя - загинуло близько 1,5 мільйони єврейських чоловіків, жінок і дітей.

Історик зауважив, що під час Голокосту людей вбивали тільки за те, що вони народилися євреями, писали справа наліво й одягали капелюха там, де християни його знімали.

"Щоб зрозуміти жах, який відбувався, ми вивчаємо долі військовополонених, примусових робітників, долю людей, які були під окупацією, українців, євреїв та представників інших національностей", - пояснив він.

За словами Подольського, "були знищені єврейські громади, людей вбивали не за опір режиму, не за різність політичних поглядів".

"Це була жахлива антисемітська політика Третього Райху, яка стала державною політикою", - пояснив експерт.

Він нагадав, що у нацистській Німеччині (а згодом - і на території окупованих нею країн) люди, які переслідували євреїв, отримували дивіденди та підтримку. Тим часом люди, які рятували євреїв, наражалися на переслідування й знищення з боку нацистської диктатури.

"Найбільші єврейські громади, єврейське населення були у Львові, Одесі, тогочасному Дніпропетровську, Харкові, в Києві. Більшість громад були знищені. І Бабин Яр - це також і символічна назва місць розстрілів по всій країні", - повідомив історик.

Він зауважив, що нині дослідники кажуть про близько 2 тисячі відомих місць масових поховань українських євреїв, які були вбиті за часи нацистської окупації.

"Тобто місця масових вбивств євреїв - "Бабині Яри" - є по всій Україні. А євреїв західної України депортували в табори смерті, які зробили німецькі окупанти на теренах Польщі. І там вони гинули. І тому ми кажемо зараз про таку велику цифру", - пояснив Подольський.

Він нагадав також, що великі єврейські громади були у Східній Галичині (у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях, у Дрогобичі).

"Когось вбивали на місцях у гетто, когось депортували до таборів смерті "Белжець", до таборів смерті "Собібор". Близько 400 тисяч євреїв Східної Галичини загинули. На Волині - в Луцьку, Рівному і всіх містечках регіону, загинули близько 120 тисяч людей. Плюс - у великих містах", - додав історик.

Насамкінець він зауважив, що зараз - під час повномасштабної війни з РФ - видно "таку саму ненависть російського політичного режиму до української державності, до української культури, як у нацистів була ненависть до єврейської етнічної спільноти".