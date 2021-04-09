Скидки в локдаун: аренда жилья в Киеве и регионах может подешеветь на 15-30%

"Сейчас ценовые колебания на аренду жилья происходят в зависимости от спроса на тот или иной тип квартир в определенной локации", - отметил он.

Аренда квартир в Киеве и регионах

На профильных сайтах, которые изучило РБК-Украина, однокомнатные квартиры в Киеве можно снять за 8-9 тысяч гривен в месяц. Цены на аренду жилья указываются без стоимости коммунальных услуг, которые необходимо оплачивать отдельно. Как правило, это однокомнатные квартиры в спальных районах, в пригодном для жизни состоянии - старым ремонтом и техникой. К метро необходимо добираться транспортом, а сами квартиры находятся в старых панельных домах.

Периодически в профильных группах можно найти объявления "подешевле" - квартиры за 6-7 тысяч гривен в месяц, но на окраинах города и с ремонтом советских времен.

Однокомнатные квартиры в новостройках площадью 45-50 кв. м сдаются в среднем за 11-16 тысяч гривен в месяц, в зависимости от месторасположения дома и состояния квартиры. "Двушку" в неплохом доме можно снять за 12-14 тысяч гривен, а трехкомнантую квартиру - за 15-16 тысяч гривен в месяц.

"Во время локдауна спрос на аренду квартир перестал расти - все заняли выжидательную позицию. Некоторые работники остались без работы", - говорит РБК-Украина управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко.

Многие киевские компании приняли решение работать удаленно, как минимум, до осени, иногородние сотрудники разъехались по домам. Те же, кто остался, просят предоставить им скидки на аренду. Арендодатели, хоть и неохотно, но выполняют эти просьбы, говорят эксперты.

И это характерно не только для столицы, но и для регионов. Во Львове средняя цена однокомнатной квартиры составляет от 6 тысяч до 7,5 тысячи гривен, "двушки" - 7,5-12 тысяч гривен в месяц. Основными арендаторами там являются студенты, туристы, представители бизнеса из других регионов страны. В Николаеве, к примеру, по данным АСНУ, однокомнатную квартиру можно арендовать за 3,4 тысячи гривен, жилье с двумя комнатами - за 4,3 тысячи гривен.

В Запорожье однокомнатная отремонтированная и оснащенная мебелью квартира в популярных локациях стоит до 8 тысяч гривен в месяц. В среднем аренда однокомнатных квартир обходится в 3-6 тысяч гривен, а двухкомнатных - 4-7 тысяч гривен в месяц.

Курс на май: когда стабилизируется рынок

Несмотря на текущий спад спроса и пересмотр цен, по прогнозам АСНУ, со второй половины мая ситуация выровняется.

"Цена арендованного жилья будет зависеть от объективных (уровень инфляции, стоимость коммунальных услуг и т.п.) и субъективных факторов (спрос, локация, состояние квартиры). При увеличении стоимости квартплаты, цена арендуемых квартир останется постоянной. Однако в условиях ускорения инфляции стоимость аренды жилья может вырасти в среднем на 5-7% с учетом небольшого "запаса" в размере дополнительных 2-3%", - подчеркнул Юрий Пита.

Гораздо выше, по прогнозам экспертов, стоимость аренды может подняться после завершения карантина, когда работники начнут возвращаться в офисы и снова будут искать жилье в столице и областных центрах.