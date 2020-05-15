Скидка на коммуналку: жителей Киева обрадовали новостью

Скидка на комуналку в Киеве (фото: РБК-Украина)

Коммунальные услуги можно оплачивать с существенной скидкой

Скидка на оплату коммунальных услуг будет действовать до полного снятия карантина в столице. Такую радостную новость сообщил градоначальник Виталий Кличко, уточнив, что эта льгота распространяется на тех, кто оплатит услуги до конца месяца.

Так, 10% размер скидки раньше действовал для тех потребителей коммунальных услуг, которые рассчитывались до 20 числа за услуги предыдущего месяца.

"Льготный период оплаты услуг продлится до конца ограничительных мер. Мы начали только первый этап ослабления. Если до пандемии скидка 10% действовала только для тех, кто заплатит до 20 числа месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - заявил Кличко.

Отметим, что из-за карантина в Украине резко возросло количество должников по коммунальным услугам. И Киев входит в лидеры антирейтинга в списке городов-должников.

Ранее мы писали, что в Украине до конца 2020 года ожидается плановое повышение пенсий для нескольких категорий украинских пенсионеров.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль расставил все точки над "і" в вопросе повышения тарифов на электроэнергию для населения. Сфера энергетики Украины переживает кризис, поэтому многие эксперты считают, что повышения как минимум на треть не избежать.

Автор: Светлана Дудукало