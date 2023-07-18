UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Скажені хаммеристи". З'явилось відео, як виїздні бригади ЗСУ ремонтують західну техніку

Фото: виїзні бригади ЗСУ ремонтують західну техніку на півдні України (скрін з відео)
Автор: Наталія Гурковська

На Бердянському напрямку працюють виїзні ремонтні підрозділи. Вони швидко обслуговують західну техніку, що задіяна у контрнаступі ЗСУ на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.

Так, вони оперативно обслуговують надану міжнародними партнерами у якості матеріально-технічної допомоги колісну техніку, що забезпечує функціонування великої кількості транспорту, задіяного у наступальній операції на півдні України.

Військові дивуються майстерності механіків, адже часто їм доводиться ставити на ноги техніку за один день.

"На позиціях ти не будеш її крутити, а якщо вона неробоча, то це не машина", - каже один із водіїв, який уже користувався послугами виїзних бригад.

Як повідомлялося, в Україні існує три лінії обслуговування та ремонту військової техніки. Запчастини для західних зразків виготовляються і на українському ринку, і деякі з них кращі за оригінал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні