"Скажені хаммеристи". З'явилось відео, як виїздні бригади ЗСУ ремонтують західну техніку

На Бердянському напрямку працюють виїзні ремонтні підрозділи. Вони швидко обслуговують західну техніку, що задіяна у контрнаступі ЗСУ на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.
Так, вони оперативно обслуговують надану міжнародними партнерами у якості матеріально-технічної допомоги колісну техніку, що забезпечує функціонування великої кількості транспорту, задіяного у наступальній операції на півдні України.
Військові дивуються майстерності механіків, адже часто їм доводиться ставити на ноги техніку за один день.
"На позиціях ти не будеш її крутити, а якщо вона неробоча, то це не машина", - каже один із водіїв, який уже користувався послугами виїзних бригад.
Як повідомлялося, в Україні існує три лінії обслуговування та ремонту військової техніки. Запчастини для західних зразків виготовляються і на українському ринку, і деякі з них кращі за оригінал.
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