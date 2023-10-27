Скасування прайс-кепів дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці, - експерт

Він розповів, що через встановлені цінові обмеження в галузі енергетики сформувались значні борги між енергетичними компаніями.

Зокрема, борг "Енергоатома" перед учасниками ринку склав 19 млрд грн, борг "Укренерго" - 50 млрд грн, а борг саме перед "Укренерго" - 60 млрд грн. Плачков наголосив, що ці борги продовжують зростати.

"Прайс-кепи треба скасувати. Якщо ми скасовуємо прайс-кепи ці борги не будуть рости і вони більш-менш стабілізуються", - підкреслив експерт.

У підсумку Плачков звернувся до голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса з проханням посприяти вирішенню проблеми цих боргів.

Раніше голова державної "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для збалансування роботи енергосистеми під час опалювального сезону необхідно усунути регуляторні обмеження на ціну електроенергії.