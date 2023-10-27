UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скасування прайс-кепів дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці, - експерт

Фото: скасування прайс-кепів дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Скасування цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) дозволить зупинити зростання боргів в енергетиці та стабілізувати ситуацію з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Івана Плачкова.

Він розповів, що через встановлені цінові обмеження в галузі енергетики сформувались значні борги між енергетичними компаніями.

Зокрема, борг "Енергоатома" перед учасниками ринку склав 19 млрд грн, борг "Укренерго" - 50 млрд грн, а борг саме перед "Укренерго" - 60 млрд грн. Плачков наголосив, що ці борги продовжують зростати.

"Прайс-кепи треба скасувати. Якщо ми скасовуємо прайс-кепи ці борги не будуть рости і вони більш-менш стабілізуються", - підкреслив експерт.

У підсумку Плачков звернувся до голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса з проханням посприяти вирішенню проблеми цих боргів.

Раніше голова державної "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для збалансування роботи енергосистеми під час опалювального сезону необхідно усунути регуляторні обмеження на ціну електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія