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Скасування прайс-кепів дасть гарантію, що в Україні завжди буде електроенергія, - експерт

Фото: скасування прайс-кепів дасть гарантію, що в Україні завжди буде електроенергія (Віталій Носач, Україна)
Автор: Юлія Бойко

У разі скасування цінових обмежень на ринку електроенергії не буде великих цінових коливань, а ще це дасть гарантію, що електроенергія буде завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики, голову Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Івана Плачкова.

За його словами, у випадку скасування обмежень на ринку електроенергії ціна електрики буде залежати тільки від вартості палива.

"Я впевнений, не буде великих коливань, але вона (ціна електроенергії, - ред.) буде об’єктивною. Ціна на паливо зменшується - тарифи падають, на жаль, якщо ціна на паливо збільшується - тарифи ростуть. Але це дає гарантію, що у нас електроенергія буде завжди", - наголосив екс-міністр.

Плачков додав, що європейські країни вже пройшли регулювання цін на ринку електроенергії і у них зараз немає цінових обмежень на оптовому ринку.

Нагадаємо, нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня.

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Електроенергія