Скандал с вакцинацией от COVID: в Польше знаменитости обошли очередь

В Польше разгорается скандал с вакцинацией от COVID-19. Ряд знаменитостей и политиков получили прививки, хотя они не входят в перечень, определенный властями.

Об этом сообщает TVN24.

Кампания вакцинации против COVID-19 стартовала в Польше 27 декабря. Первыми - на нулевом этапе - должны были вакцинированы, в том числе, медицинские работники. Однако в последние дни были вакцинированы люди, не входящие в эту группу.

В частности, признались, что были вакцинированы ряд актеров, бывший премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Эти люди были вакцинированы на базе Варшавского медицинского университета.

По итогам проверки министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета имело место преднамеренное нарушение правил программы вакцинации.

"С уверенностью можно сказать, что имело место умышленное нарушение правил Национальной программы иммунизации", - сказал он.

По словам министра, нарушения, обнаруженные в первый день проверки, являются основанием для наложения штрафа в размере более 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов). Это минимальный штраф, который Университетский клинический центр Варшавского медицинского университета должен выплатить.

Напомним, в Польше 27 декабря началось массовое вакцинирование населения против коронавируса препаратом компании Pfizer и BioNTech. Первая партия насчитывает примерно 10 тысяч доз вакцины.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года 55% украинцев готовы были лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотели бесплатно вакцинироваться 40% респондентов.