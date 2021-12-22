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Скандал с нардепом Галушко: МВД просит Раду ввести наказание за оскорбление полицейских

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал Верховную раду ввести наказание за оскорбление полицейских. Он также отреагировал на скандал с нардепом Николаем Галушко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Монастырского.

"В Верховной раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен", - написал министр.

Глава МВД выразил надежду, что депутаты парламента примут этот закон и защитят право полицейских на уважение. При этом он отметил, что в случае некорректного поведения правоохранителей их наказывают.

Монастырский также отреагировал на скандал с депутатом Николаем Галушко. Он сообщил, что водитель народного избранника был привлечен к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование.

"Решением Печерского районного суда Киева он лишен права на 1 год и заплатил штраф 10 200 гривен", - уточнил министр.

Напомним, полицейские остановили около 4 часов утра в центре Киева автомобиль за пересечение двойной сплошной полосы. Народный избранник заступился за своего водителя-нарушителя и с использованием ненормативной лексики объяснял правоохранителям, что это автомобиль принадлежит депутату, поэтому они не имеют права его останавливать.

Отметим, фракция "Слуга народа" осудила действия Николая Галушко.

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Министерство внутренних дел УкраиныСлуга народаДенис Монастырский