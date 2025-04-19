Скандал у Києві: протест проти ЛГБТ-фестивалю завершився бійкою (відео)

Сьогодні, 19 квітня, біля кінотеатру, де проходить фестиваль ЛГБТ-кіно Sunny bunny, зібрались активісти за традиційні цінності.

Сутичка сталася між поліцейськими та представниками організації "Права молодь", які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny. Як відомо, активісти правих спілок планували провести акцію протесту проти показу кінопрограми "Квірчик", що, за їхніми словами, пропагує ЛГБТ-цінності серед неповнолітніх.

Як повідомляють в мережі, десятки поліцейських та автозаків були розгорнуті для запобігання порушенням громадського порядку.

Близько 30 молодиків було запрошено до райвідділку для перевірки.

Що говорять представники "Правої молоді"

Організатори протесту заявили, що їх акція була мирною, а учасники неозброєними та не проявляли агресію.

"Але це не завадило поліції вести неправомірні дії до небайдужих громадян та студентів", - заявили в організації.

Крім того, представники організації заявили, що нібито з метою деанонімізації та переслідування учасників протесту, члени організації "Пряма Дія", які перебували біля поліцейського відділку фотографували затриманих та осіб, що намагались їм допомогти.

Варто зазначити, що сьогодні в Україні пройшов перший фестиваль квір-кіно. раніше організатори пояснили, що дати проведення було узгоджено ними завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря і зафіксовані в другій половині квітня.