Скандал у Карпенка-Карого. Що відомо про звинувачення Білоуса у сексуальних домаганнях

Що відомо про скандал

20 січня 2025 року у You Tube на каналі "Ґвалтівник Білоуса" з'явилось відео, на якому дівчина, приховуючи своє обличчя та не вказуючи свого імені, заявила про домагання зі сторони Андрія Білоуса. Згодом стало відомо, що це студентка КНУ імені Івана Карпенка-Карого 23-річна Софія Сапожнік. Зараз дівчина живе у США, тому наважилась розповісти свою історію.

За словами дівчини, вона стала студенткою курсу Білоуса у 2020 році. Ще влітку перед початком навчання режисер почав їй писати у Telegram, взявши її номер зі спільного чату, але спершу ця переписка була невинна. Згодом питання стали більш особистими.



Софія Сапожнік першою публічно заявила про домагання зі сторони Андрія Білоуса (скриншот із відео)

"Повідомлення ставали дедалі більш недоречними. Коли я йому писала за розклад занять чи про інші організаційні питання, він відповідав "Чому ти хочеш зі мною говорити лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?" Одного разу він навіть надсилав фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж, мотивуючи тим, що всі вже це зробили", - поділилась Софія.

Як стверджує дівчина, Білоус просив її поділитись своїми сексуальними фантазіями, а одного разу навіть надіслав свої інтимні фото.

Після розголосу про звинувачення Білоуса у домаганнях театральна балетмейстерка Ліда Соклакова, яка раніше працювала в "Молодому театрі", також заявила про неприйнятну поведінку режисера.

"Були історії реального сексуального насильства. У нас є люди, які готові про це говорити публічно, відкриваючи своє обличчя. Дівчата, які це пережили, настільки травмовані, що їм важко про це говорити навіть близьким. Тут йде мова не лише про переписку, а й про серію дуже складних махінацій, які створювались для того, аби втягнути студенток, працівниць у схему, яка реалізовує дуже дивні і збочені сексуальні потреби людини", - заявила Соклакова.





Переписка із Білоусом (скриншоти)

Випускник університету Карпенка-Карого Валерій Філіпенко заявив, що у театральному світі давно знали про таку поведінку режисера.

"Андрій Білоус вже багато років займається сексуальним харасментом, як в університеті Карпенка-Карого, так і в Національному "Молодому театрі", де він є художнім керівником і за ці роки має точно не один десяток жертв. Це давно вже відомо серед театральної "бульбашки", але всі мовчали. Раніше була спроба зробити це публічним, але тоді дівчата і жінки відмовлялися давати свідчення через страх", - написав Філіпенко.

Він також зазначив, що почав співпрацювати з юристами, аби зібрати свідчення жертв, оформити їх належним чином і подати заяву до Національної поліції. У своєму пості він залишив посилання на анонімне анкетування і закликав постраждалих не мовчати.

Згодом з'явились анонімні свідчення ще кількох студенток про домагання Білоуса. Одна заявила, що він намагався поцілувати її у своєму кабінеті, до іншої він, за словами потерпілої, чіплявся у режисерській ложі.

Що каже Білоус

Після публічного звинувачення у сексуальних домаганнях Андрій Білоус відмовлявся коментувати ситуацію. Єдине, що він заявив журналістам, що він подав заяву в поліцію і нею займаються. А поки триває слідство, режисер не даватиме коментарів.

Цікаво, що у 2017 році режисер став учасником радіоефіру "Чому в Україні немає секс-скандалів" від Радіо Свобода. Тоді він заявив, що у театрі складно приховати ситуацію з домаганнями і у своїй кар'єрі він не стикався із тим, щоб якісь проблеми пропонували розв'язати за допомогою сексу. А більшість подібних історій у мережі - плітки.

Додамо, що Андрій Білоус Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат Державної премії ім. Олександра Довженка, також він є членом Національної спілки театральних діячів України.

Андрій Білоус (фото: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого/Facebook)

Яка позиція університету

Спершу адміністрація університету на офіційній сторінці Fаcebook заявила, що вони довіряють лише офіційним джерелам та доведеним фактам, і "жодних офіційних заяв на адресу адміністрації Університету не надходило".

Згодом навчальний заклад таки звернуся до Національної поліції України з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки.

27 січня стало відомо, що після службової перевірки Андрія Білоуса відсторонили від навчального процесу до закінчення розслідування вже правоохоронних органів.

Також помічниця ректора з адміністративно-правових питань Ольга Сухова повідомила, що навчальний заклад у цей день (27.01) отримав офіційне звернення від однієї з потерпілих студенток, адміністрація опитала Білоуса та передала інформацію правоохоронцям.



Перша заява університету (скриншот)

Раніше у коментарях викладач університету ім. Карпенка-Карого Наталія Корольова публічно заявила про свою підтримку Білоуса.

"Хіба є рішення суду, що відбулося сексуальне насилля? Я вам як працівниця університету скажу: скоріше сексуальне насилля відбувається не від викладачів, а від студенток, що своїм відвертим одягом і поглядом намагаються звабити викладачів - шановних і публічних людей", - написала Корольова у коментарях.

Пізніше стало відомо, що Наталії Корольовій в університеті оголосили догану за її висловлювання, хоч студенти вимагали звільнити її.

Додамо, що з 2005 року Андрій Білоус викладає режисуру та акторську майстерність у Київському національного університету театру ім. Івана Карпенка-Карого. А з 2012 року працює директором-художнім керівником Київського національного академічного "Молодого театру".

У театрі відмовляються від коментарів журналістам, заявляючи, що "Білоус у відпустці".