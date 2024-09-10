Скандал із зґвалтуванням підлітка на Полтавщині отримав несподіваний поворот: деталі

Кого саме відсторонили від виконання обов'язків

Дмитро Лубінець 10 вересня заявив, що поки триває розслідування щодо дій поліцейських, які не внесли до ЄРДР дані про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого, від виконання обов'язків відсторонили:

начальника сектору поліцейської діяльності у селищі Котельва

заступника сектору

інспектора ювенальної превенції

заступника начальника поліції Зінькова, який на момент виявлення злочину виконував обов’язки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві

Омбудсмен вважає, що, ймовірно, відбулося порушення прав на справедливий судовий розгляд справи.

"Мій представник у Полтавській області здійснив візит до суду та ознайомився з матеріалами судових справ, у результаті чого виявив низку обставин, які наразі можуть вказувати на наявність підстав для звернення с дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя під час розгляду яких буде надана належна правова оцінка діям судів", - заявив Лубінець.

Що відомо про скандал

У середині червні у селищі Котельва троє підлітків зґвалтували палицею 12-річного хлопчика, побили його та зняли це на відео. Ці кадри зловмисники поширили серед своїх знайомих.

Лише 5 серпня поліція взялась за справу. Вона встановила особи двох підлітків - 14 та 15 років, які знущалися з хлопчика. Досудового розслідування правоохоронці не розпочали, натомість притягнули батьків неповнолітніх зловмисників до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Їм призначили штраф у розмірі 850 гривень. Особу третього зловмисника на той момент не встановили.

Батьків визнали винними у неналежному виконанні батьківських обов'язків (скриншот реєстру судових постанов)

Як суспільний резонанс допоміг справі

Про інцидент широкому загалу стало відомо лише 31 серпня. Першою про нього заявила Ярослава Скороход – в одній із соцмереж жінка натрапила на відео зі знущанням з хлопчика. Вона зв'язалась із матір'ю потерпілого та з її дозволу оприлюднила інформацію у соціальних мережах.

"Судове засідання відбулося 07 серпня 2024 року без участі матері потерпілого, бо її просто не повідомили. Про суд та винесення вироку кривдникам мати потерпілого дізналась лише в кінці серпня і то завдяки розголосу", – заявила Скороход.

Після розголосу про інцидент близько два десятки небайдужих українців зібралися під Котелевським відділенням поліції, щоб підтримати родину потерпілого хлопчика. Також відомо, що родині зголосились безкоштовно допомагати юристи.

На інцидент одразу відреагував Дмитро Лубінець, заявивши, що справу мають розглядати у межах кримінального кодексу.

"Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності", – повідомив омбудсмен.

У той же ж день на сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області опублікував інформацію, що поліція розслідує кримінальне провадження за фактом знущання з малолітнього хлопця.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.