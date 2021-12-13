Скандал с Гогилашвили и новое ДТП с несовершеннолетним водителем: новости за выходные

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в ООС, президент США Джо Байден заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину, в Луцке несовершеннолетний на автомобиле въехал в толпу. Подробнее о том, что произошло на выходных, 11-12 декабря, - в материале РБК-Украина.

Замглавы МВД устроил скандал на блокпосту в ООС

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили попал в скандал в зоне ООС. В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как якобы Гогилашвили на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил ссорится со правоохранителями, которые попросили его предоставить документы для проверки.

"Я уже три года замминистра. Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет", - говорил на видео мужчина, представлявшийся Александром Гогилашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг Александра Гогилашвили и требует его увольнения.

Байден - Путину: заплатите ужасную цену в случае вторжения в Украину

Президент США Джо Байден на этой неделе провел двухчасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он ему сказал, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

Также Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях. "Я совершенно ясно дал понять президенту Путину что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - сказал он.

Ломаченко убедительно победил Комми, отправляя по ходу боя соперника на настил ринга

Василий Ломаченко одержал уверенную победу на ганцем Ричардом Комми, уложив противника на ринг в седьмом раунде, но бой продлился все двенадцать. В итоге победу все равно присудили украинцу.

Смотрите лучшие видео боя в материале Styler .

В Луцке несовершеннолетний на автомобиле въехал в толпу, есть пострадавшие

В воскресенье, 12 декабря, в Луцке подросток въехал в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых - ребенок.

Инцидент произошел около 15:00 на проспекте Соборности. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульной полиции, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево.

Снег, ливни и сильный ветер: где в Украине сильнее всего испортится погода

Погода в Украине существенно испортится в понедельник, 13 декабря. Местами ожидаются сильные дожди, снег, ветер будет по всей территории порывистым, 7-12 метров в секунду, а температура - низкой.

Читайте подробный прогноз погоды в материале Styler.