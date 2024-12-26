Скандал у 211-й бригаді: сину начштабу, який знущався над солдатами, оголосили підозру

За даними джерел РБК-Україна, підозру отримав син начштабу 211-ої понтонно-мостової бригади Владислав Пастух.

Слідство встановило, що в останніх числах лютого 2024 року у Дніпропетровській області він побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого.

Через місяць, перебуваючи вже в Авдіївці Донецької області старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняли побитого зі землі, приставили до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язати за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин.

Фото: син начштабу 211-ої понтонно-мостової бригади Владислав Пастух знущався над підлеглими солдатами (dbr.gov.ua)

Зафіксовано й інший випадок побиття солдата. Це відбулось також в лютому 2024 року у Дніпропетровській області. У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі Інтернет відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання.

Після цього, старший лейтенант умисно завдавав удар в обличчя.

Також, у травні 2024 року у Харківській області він побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на "ти".

Зазначається, що наразі офіцер переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту