Скандал у 211-й бригаді: сину начштабу, який знущався над солдатами, оголосили підозру
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади. Він знущався над підлеглими солдатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
За даними джерел РБК-Україна, підозру отримав син начштабу 211-ої понтонно-мостової бригади Владислав Пастух.
Слідство встановило, що в останніх числах лютого 2024 року у Дніпропетровській області він побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого.
Через місяць, перебуваючи вже в Авдіївці Донецької області старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняли побитого зі землі, приставили до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язати за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин.
Фото: син начштабу 211-ої понтонно-мостової бригади Владислав Пастух знущався над підлеглими солдатами (dbr.gov.ua)
Зафіксовано й інший випадок побиття солдата. Це відбулось також в лютому 2024 року у Дніпропетровській області. У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі Інтернет відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання.
Після цього, старший лейтенант умисно завдавав удар в обличчя.
Також, у травні 2024 року у Харківській області він побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на "ти".
Зазначається, що наразі офіцер переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту
Скандал у 211-1 бригаді
Нагадаємо, нещодавно у мережі спалахнув скандал навколо 211-ї бригади Сил підтримки ЗСУ. Це сталося після того, як журналісти УП опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання над бійцями.
Для перевірки до бригади направили комісію з Генштабу ЗСУ та інспекцію Міноборони.
Пізніше правоохоронці оголосили підозру командиру 211-ї бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. Слідство зазначає, що Побережнюк залучив підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькій області. При цьому військові за документами нібито були відправлені у зону бойових дій у Миколаївській області.
Суд обрав командиру 211-ї бригади запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 400 гривень.
20 грудня Побережнюк вийшов з-під варти. За нього внесли заставу.
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