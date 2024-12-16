Скандал у 211-й бригаді: факти знущань перевірить Головна інспекція Міноборони

"Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання над військовослужбовцями - це неприйнятно на 3 році війни. Тому за моїм наказом негайно розпочинає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти, що викладені у статті "Української правди" щодо ситуації у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ", - зазначив міністр.

Він додав, що також планується встановити, чому розслідування скандалу в бригаді Військовою службою правопорядку тривало так довго.

Умєров підкреслив, що всі винні мають понести покарання.

Також, як нагадав очільник Міноборони, незабаром міністерство презентує законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військових і гарантуватиме прозорість у кожному подібному випадку.