Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине

Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, в каждой области еще с конца января созданы свои противоэпидемические комиссии, которые мониторят заболеваемость населения.

"Для того чтобы принимать решение о закрытии школ и детсадов, об отмене концертов и публичных мероприятий… ситуация мониторится непосредственно в каждой области… На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны. Есть вероятность, нами (такие меры, - ред.) рассматривается соразмерно с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины по коронавирусу", - добавила Скалецкая.

Напомним, ранее Скалецкая заявила, что риски распространения коронавируса по территории Украины являются незначительными.

Сегодня в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у жителя Черновцов, который побывал в Италии.