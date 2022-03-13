В Скадовске нет оккупационных войск, ситуация контролируемая, - мэр

По его словам, ситуация в городе контролируется. Есть электричество, отопление, газ. Связь также работает, хотя и с перебоями.

"В Скадовске на сегодняшний момент нет оккупационных войск, и сохраняется контролируемая ситуация. Работают коммунальные службы..." - рассказал мэр.

Также он сообщил о планах возобновления в городе и общине учебного процесса с понедельника, 14 марта, в дистанционном режиме.

Яковлев высказался о ситуации с безопасностью в городе и отметил, что работают патрули и автопатрули, а также служба охраны: "поэтому более-менее у нас соблюдают порядок".

Как и при каких обстоятельствах российские войска покинули город, мэр Скадовска не уточнил.

Видео: мэр Скадовска рассказал о ситуации и заявил, что в городе нет российских войск