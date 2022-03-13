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В Скадовске нет оккупационных войск, ситуация контролируемая, - мэр

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Скадовск, Воскресенье 13 марта 2022 02:53
В Скадовске нет оккупационных войск, ситуация контролируемая, - мэр Фото: здание Скадовского городского совета (skadovsk.city)
Автор: Владимир Костырин

В Скадовске Херсонской области нет российских оккупационных войск, в городе работают патрули и все коммунальные структуры, оказывается социальная и гуманитарная помощь нуждающимся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение городского главы Скадовска Александра Яковлева.

По его словам, ситуация в городе контролируется. Есть электричество, отопление, газ. Связь также работает, хотя и с перебоями.

"В Скадовске на сегодняшний момент нет оккупационных войск, и сохраняется контролируемая ситуация. Работают коммунальные службы..." - рассказал мэр.

Также он сообщил о планах возобновления в городе и общине учебного процесса с понедельника, 14 марта, в дистанционном режиме.

Яковлев высказался о ситуации с безопасностью в городе и отметил, что работают патрули и автопатрули, а также служба охраны: "поэтому более-менее у нас соблюдают порядок".

Как и при каких обстоятельствах российские войска покинули город, мэр Скадовска не уточнил.

Видео: мэр Скадовска рассказал о ситуации и заявил, что в городе нет российских войск

Напомним, 9 марта стало известно о заходе оккупантов в Скадовск - захватчики тогда ворвались в городской совет, совершили погром и забрали все компьютеры. Кроме того, россияне не давали местным жителям провести акции в тот день по случаю дня рождения Шевченко.

Также мы писали, что недавно Вооруженные силы Украины сбили два вражеских вертолета вблизи Скадовска.

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