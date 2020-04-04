В СИЗО аннексированного Крыма ввели ограничения из-за коронавируса

В следственных изоляторах оккупированного Крыма ввели ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Кримсько-татарский ресурсный центр.

Отмечается, что ограничения введены временно до особого распоряжения. Речь идет об ограничении проведения мероприятий, связанных с массовым пребыванием в одном помещении осужденных, которые не имели изоляции от общества, и других людей.

Решение приняла оккупационные власти - Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Крыму.

"Регистрация в уголовно-исполнительных инспекциях подотчетных лиц перенесена и будет проводиться после завершения периода нерабочих дней с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки", - указано в сообщении.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на время карантина в Украине обязал приезжих из оккупированного Крыма и районов Донбасса проходить обсервацию.

Ранее сообщалось, что украинское правительство требует выставить блокпосты между областями. Меры безопасности усиливаются для предотвращения распространения коронавируса.