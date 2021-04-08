ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ситуация с заболеваемостью COVID в ряде регионов не стабилизируется до 16 апреля

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 13:19
Ситуация с заболеваемостью COVID в ряде регионов не стабилизируется до 16 апреля Фото: ситуация с заболеваемостью COVID в ряде регионов не стабилизируется до середины апреля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID в ряде регионов Украины не стабилизируется до 16 апреля. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после 15 апреля уровень заболеваемости может стабилизироваться.

Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина.

"До 16 апреля определенные регионы уже выйдут из этой ситуации, но не исключено, что те регионы, которые еще не вошли в "красную" зону, могут зайти. Потому что в тех регионах не такие жесткие ограничительные меры, а вирус есть, он активно распространяется среди людей. И не исключено, что эти регионы войдут", - отметила врач-эпидемиолог.

Мухарская подчеркнула, что в регионах, вошедших на этой неделе в "красную зону", до середины апреля ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

"В тех регионах, которые на этой неделе вошли в "красную" зону, до 16 апреля также нельзя гарантировать их выход. Потому что по крайней мере две, а то и три недели нужны, чтобы ситуация хотя бы стабилизировалась. Лучше, чтобы это было три-четыре недели. А пять-шесть недель нужно, чтобы заболеваемость уже начала снижаться", - объяснила экс-заместитель главного санврача.

Напомним, 5 апреля Степанов допустил, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней.

Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Карантин Коронавирус
NEWS
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину