Ситуация с заболеваемостью COVID в ряде регионов не стабилизируется до 16 апреля

Врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID в ряде регионов Украины не стабилизируется до 16 апреля. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после 15 апреля уровень заболеваемости может стабилизироваться.

"До 16 апреля определенные регионы уже выйдут из этой ситуации, но не исключено, что те регионы, которые еще не вошли в "красную" зону, могут зайти. Потому что в тех регионах не такие жесткие ограничительные меры, а вирус есть, он активно распространяется среди людей. И не исключено, что эти регионы войдут", - отметила врач-эпидемиолог.

Мухарская подчеркнула, что в регионах, вошедших на этой неделе в "красную зону", до середины апреля ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

"В тех регионах, которые на этой неделе вошли в "красную" зону, до 16 апреля также нельзя гарантировать их выход. Потому что по крайней мере две, а то и три недели нужны, чтобы ситуация хотя бы стабилизировалась. Лучше, чтобы это было три-четыре недели. А пять-шесть недель нужно, чтобы заболеваемость уже начала снижаться", - объяснила экс-заместитель главного санврача.